Gli U2 tornano in tour: suoneranno il 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma

A volte, anche i miti del rock ritornano. Tramite il loro sito internet gli U2 hanno confermato ed ufficializzato il concerto che si terrà il prossimo 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma nell’ambito del tour “The Joshua Tree 2017″.

U2 TOUR ROMA E NON SOLO: ECCO LE DATE EUROPEE

Il tour mondiale prenderà il via il 12 maggio da Vancouver ed approderà in Europa a luglio con la prima data di Londra il giorno 8. L’occasione della nuova serie di concerti è il trentesimo anniversario dello storico album “The Joshua tree” con cui la band ha vinto i primi due Grammy Award – disco dell’anno 1987 e miglior performance – e che occupa la 27° posizione nella classifica dei migliori Lp di tutti tempi stilata dalla rivista Rolling Stone.

L’ultimo album, “Songs of innocence”, era uscito nel 2014 con distribuzione gratuita in collaborazione con la Apple, e il gruppo irlandese manca in Italia dallo scorso anno: l’ultima volta è stata a Torino oltre un anno fa con le due date italiane dell’Innocence Experience Tour.

Il titolo del nuovo tour, che non prende il nome – come si poteva immaginare – dall’album “Songs of Experience” atteso nel 2017, è dedicato all’album che ha decretato il maggior successo internazionale degli U2.

Intitolato “The Joshua Tree” come “tributo” all’America (piuttosto che come metafora), il disco ha debuttato nell’87 al numero uno nelle classifiche inglesi vendendo circa 28 milioni di copie in tutto il mondo ed ha raggiunto i vertici delle “charts” americane. Memorabile “With or Without You”, probabilmente la canzone più celebre degli U2, una ballata il cui testo si presta a due diverse interpretazioni: la fine dolorosa di una storia d’amore ed una riflessione sulla religione.

A stretto giro dovrebbe partire la prevendita dei biglietti – disponibili dall’11 gennaio solo per gli iscritti al sito ufficiale degli U2 – e presto in vendita per tutti.

GLI U2 NUOVO TOUR: I PREZZI DEI BIGLIETTI?

Che gli U2 stiano per partire in tour è cosa risaputa da tempo: a Natale, infatti, Bono, The Edge, Larry Mullen jr e Adam Clayton hanno pubblicato sui canali social ufficiali della band un video di auguri molto significativo. La band di Bono ha fatto gli auguri di buon anno ai fan, parlando di un 2017 ricco di “show davvero speciali” per il nuovo tour.

Ancora non si conosce il prezzo dei biglietti, ma si ipotizza che sulla scia del trend e di prezzi elevati come quelli dei Coldplay, anche il prezzo biglietti degli U2 Roma sarà molto elevato, soprattutto perché da più di vent’anni i concerti della band irlandese sono dei veri e propri eventi non solo musicali ma anche visivi, e anche stavolta promette scenografie mozzafiato.

(in copertina foto REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo)