Donald Trump risponde a Meryl Streep: «Lacchè di Hillary che ha perso grosso»

Meryl Streep ha attaccato il neopresidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha fatto durante la premiazione dei Golden Globe e la risposta del repubblicano non è tardata sui social.

Meryl Streep, una delle attrici più sopravvalutate di Hollywood, non mi conosce ma (mi ha) attaccato ieri sera ai Golden Globes. E’ una lacchè di Hillary che ha perso grosso

DONALD TRUMP MERYL STREEP E L’ATTACCO SUL PALCO DEI GOLDEN GLOBE

L’attrice ricevendo il premio alla carriera aveva criticato il presidente eletto senza mai citarlo apertamente. Ha ricordato «quando la persona che chiede di sedersi sullo scranno più rispettato del nostro Paese ha preso in giro un giornalista disabile». «Ancora non riesco a cancellarlo dalla mia testa perché non era in un film. Era la vita reale», ha accusato Meryl Streep.