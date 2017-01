Da Milano ad Avellino, il freddo fa strage di clochard

L’ondata di maltempo e di freddo in tutta Italia ha fatto strage di clochard. Due giorni fa, giovedì 5 gennaio, a Milano il cadavere di un senzatetto polacco di 66 anni è stato trovato all’interno di un palazzo abbandonato in via Antegnati, nella zona sud del capoluogo lombardo. La notizia della scoperta del corpo senza vita del clochard è stata comunicata solo oggi dai carabinieri intervenuti dopo una telefonata anonima arrivata al 118. Molto probabilmente la morte è stata causata da assideramento ma sarà l’autopsia nei prossimi giorni a chiarire le cause del decesso. «La morte di questo cittadino ci addolora profondamente», ha scritto in una nota l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano. «Non ci risulta che la causa del decesso sia da ricondurre al freddo, ma non possiamo che rinnovare l’appello alla massima collaborazione da parte dei cittadini. Chi vede o conosce persone in difficoltà lo segnali al Centro Aiuto, consentendoci di intervenire tempestivamente. Abbiamo ancora 300 posti liberi per far fronte all’emergenza freddo di questi giorni».

LEGGI ANCHE > Gascoigne ricoverato: di nuovo in clinica per provare a disintossicarsi

IN TUTTA ITALIA CLOCHARD MORTI PER IL FREDDO

Sempre due giorni fa, ad Aversa, in provincia di Caserta, i carabinieri hanno scoperto il cadavere di un 58enne indiano senza fissa dimora, Singh Hamri. I militari sono intervenuti in via San Nicola su segnalazione di un passante. Con molta probabilità l’uomo, che spesso mangiava presso la Caritas, potrebbe non aver retto alle bassi temperature della notte.

Ieri, venerdì 6 gennaio, un senza fissa dimora di 44 anni è morto per assideramento nel centro di Avellino. Il corpo del clochard, originario di Avellino, in provincia di Napoli, è stato ritrovato all’interno di una mega struttura commerciale abbandonata, dove trovava ricovero da circa tre anni. A far scattare l’allarme è stato un suo amico che come la vittima aveva trascorso la notte scorsa all’interno della struttura. Sempre ieri, a Latina, a due passi dal centro, davanti alla parrocchia dell’Immacolata, è stato trovato il cadavere di un senzatetto di 50 anni. A dare l’allarme è stato il parroco. Ma all’arrivo dei soccorsi i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Una vittima del freddo anche a Firenze. Il cadavere di 48enne di origine polacca, Adam Zbigniew Koziol, è stato trovato stamattina nei giardini di lungarno Santarosa. I primi accertamenti hanno stabilito che la morte è arrivata durante la notte. Sul corpo del clochard c’erano evidenti segni di assideramento. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, l’uomo era malato da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si sarebbero aggravate. Il 48enne quasi sempre dormiva nei giardini o nei pressi del vicino stabile dell’Asl, dove durante la notte anche altri senza fissa dimora trovano un po’ di riparo. Come spiegato dall’assessore al welfare del comune di Firenze Sara Funaro, il clochard era conosciuto da volontari e operatori delle strutture per l’accoglienza invernale e delle unità di strada. Lo avevano incontrato l’ultima volta un paio di settimane fa. In quella occasione aveva rifiutato l’accoglienza, per questo gli erano state offerte coperte e un pasto per proteggersi dal freddo.

(Foto: REUTERS / Toby Melville)