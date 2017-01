Gascoigne ricoverato, di nuovo in clinica per provare a disintossicarsi

Ennesimo ricovero per Paul Gascoigne. L’ex calciatore inglese, da oltre vent’anni alle prese con l’alcolismo, ha accettato di entrare in una clinica per disintossicarsi. Lo ha annunciato la sua agenzia di pubbliche relazioni, la A1 Sporting Speaker, che ha definito il 2016, «l’annus horribilis» dell’ex stella della Lazio. «Paul vuol far sapere che ha deciso di andare in riabilitazione. Sta facendo un grande sforzo per liberarsi dai suoi demoni e cercare di liberarsi dell’alcol nel 2017» si legge nel comunicato diffuso su Facebook dal suo suo agente.

PAUL GASCOIGNE RICOVERATO, 20 ANNI DI ALCOLISMO

Questa volta è stato proprio l’ex centrocampista ad accettare la proposta di entrare in una clinica specializzata. Gascoigne, oggi 49enne, combatte da 20 anni con il dramma dell’alcolismo e più volte è stato ricoverato in cliniche per cercare di liberarsi della dipendenza. Nel 2013 era entrato in un centro specializzato di Phoenix, Arizona, negli Stati Uniti. Successivamente è stato sottoposto a cure anche in cliniche a Southampton e Bournemouth.

PAUL GASCOIGNE RICOVERATO, LITE IN HOTEL

La decisione di ricoverarsi arriva a pochi giorni dall’ultimo episodio legato all’abuso di alcol di cui Gazza si è reso protagonista lo scorso 26 dicembre. In seguito ad una rissa avvenuta in un famoso albergo di Londra, Gascoigne era caduto dalle scale rimediando un trauma cranico e la frattura di due dita della mano. Il 2016 di Gascoigne è stato anche segnato da un grave lutto familiare: a maggio dello scorso anni, il nipote 22enne, Jay Kerrigan, figlio della sorella, è stato trovato morto a Gateshead, città natale di Gascoigne.

