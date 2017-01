Il campo di Auschwitz in realtà virtuale per far luce sui crimini nazisti | VIDEO

La realtà virtuale come strumento che permetterà di far luce sui crimini nazisti commessi nel campo di concentramento di Auschwitz. E’ quanto messo a punto dalla polizia tedesca, che ha ricostruito il campo di Auschwitz-Birkenau in virtual-reality, rendendo possibile l’esplorazione del campo così com’era durante la seconda guerra mondiale. Il modello risulterà fondamentale per accertare le reali responsabilità degli imputati accusati di crimini di guerra, che si sono sempre difesi affermando di non aver visto gli orrori del campo di concentramento. Attraverso l’utilizzo di visori VR modernissimi, gli inquirenti avranno infatti una migliore panoramica del campo, riuscendo a ricreare prospettive e campi visivi di ciascun imputato. Sarà dunque possibile capire chi ha visto cosa e accertare chi mente quando dichiara di non aver visto nulla.

AUSCHWITZ IN REALTÀ VIRTUALE

Il modello è stato messo a punto utilizzando mappe dell’epoca, rilevamenti fatti sul posto con scanner laser e nuove fotografie, che hanno consentito ricostruzioni digitali delle strutture che non esistono più. La tecnologia messa a punto potrà potenzialmente essere impiegata anche in altri processi in cui sarà necessario, ad esempio, ricostruire la traiettoria di un proiettile in scene del crimine ricostruite digitalmente.

Guarda il video: