Sanremo 2017, lo spot con i feti che cantano non piace sui social | VIDEO

Non tutto può esser perfetto. Dopo l’annuncio dell’ospite in prima serata Tiziano Ferro, che ha avuto il plauso del pubblico, i social stavolta non apprezzano lo spot per Sanremo 2017. Nella pubblicità del noto concorso canoro alcuni feti canticchiano il grande classico “Non ho l’età” mentre le mamme aspettano la visita dal ginecologo. Lo spot si chiude con la voce di Carlo Conti che lancia: “Tutti cantano Sanremo”.

SANREMO 2017 SPOT CON FETI: LE CRITICHE SUI SOCIAL

Sui social la clip non convince. “Lo spot di #Sanremo dei bambini dentro la pancia è quantomeno inquietante…mi fa passare la voglia di guardare il programma“, twitta Iolanda. “Il nuovo spot di Sanremo è qualcosa di raccapricciante“, aggiunge Yuri.

