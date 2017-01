Papa Francesco abbraccia i terremotati: «Ricostruire i cuori prima delle case» | GALLERY

Nella giornata del 5 dicembre 2017, a San Pietro Papa Francesco ha incontrato circa 7mila terremotati del Centro Italia, ricevuti nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Come è solito fare Francesco ha parlato, a braccio, sottolineando i temi «della sofferenza, del rispetto, delle ferite di chi ha pianto la scomparsa dei propri cari e ha perso ogni cosa, tranne la speranza». Il Pontefice ha utilizzanto una frase che probabilmente verrà citata in molte occasioni occasioni: «Ricostruire i cuori prima delle case». Il discorso si può trovare in forma integrale qui, ma le foto di Tony Gentile per Reuters, richiamano le scene di Sorrentino…

(Immagini da archivio Reuters)