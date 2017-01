Finlandia, cucciolo di orso polare nato in cattività | VIDEO

Esemplari di orso polare nati in cattività che superano le prime settimane di vita sono rarissimi, ma il cucciolo nato poco più di un mese fa in Finlandia, ha superato il periodo più critico ed è in buone condizioni. Nel video rilasciato dal Ranua Wildlife park, si vedono le immagini del parto, avvenuto il 25 novembre. Non è invece sopravvissuto il gemello del cucciolo, morto dieci giorni dopo la nascita. I responsabili della struttura hanno fatto sapere che non si conosce ancora il sesso del piccolo dal momento che a nessuno è consentito entrare nella tana per non disturbare mamma Venus. La gravidanza e i progressi dopo il parto sono stati costantemente monitorati attraverso una telecamera installata nella tana.

ORSO POLARE NATO IN CATTIVITÀ, UN CASO RARO

Quello avvenuto in Finlandia è un raro caso di parto gemellare per l’orso polare, ancora più raro in cattività. Come confermano gli esperti del Ranua Wildlife park, un terzo dei cuccioli non supera le prime 24 ore, le più critiche; la metà non raggiunge i cinque giorni di vita e dopo un mese solo il 40% degli orsi nati in cattività è ancora vivo.

(Immagine da video Reuters)