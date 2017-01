Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017?

Maria De Filippi a Sanremo 2017. È un’indiscrezione di cui parla oggi il quotidiano Il Giornale in un articolo a firma di Laura Rio. La conduttrice Mediaset potrebbe salire sul palco del Festival della Canzone Italiana a fianco di Carlo Conti come ospite d’onore, ‘partner in conduzione’:

Per ora è ancora una suggestione, un’idea, un progetto, una speranza, ma se le trattative dovessero andare in porto, per il Festival sarebbe un gran colpo. Alla forza e ai risultati d’ascolto ottenuti nelle ultime due edizioni dalla squadra di Carlo Conti si unirebbe la carica, la bravura e il bacino immenso di spettatori che porta in dote la De Filippi. Insomma, se come tradizione nella settimana sanremese gran parte degli italiani si concentra sulla musica e lo spettacolo che va in scena dalla Riviera dei fiori, quest’anno a metà febbraio ci potrebbe essere un’edizione «a rete unificate», con tutta la platea televisiva sintonizzata sul primo canale.

Stando a quanto scrive Rio sul Giornale le trattative sarebbero cominciate da tempo:

Per ora non c’è niente di formalizzato, non sono stati firmati contratti. Però le trattative vanno avanti da diverso tempo e le riserve – soprattutto, immaginiamo, da parte di Maria che pondera mille volte ogni sua nuova impresa – potrebbero essere sciolte presto. Per la più importante show-woman Mediaset sarebbe il coronamento della carriera.

(Immagine: prima pagina de Il Giornale)