Sara ricorda il papà Pino Daniele: «Papà, ti cerco guardando il cielo»

Un lungo pensiero, affidato su Instagram. Così Sara Daniele parla di suo padre Pino Daniele, scomparso due anni fa.

«A me in realtà sembra un incubo da cui non riesco a risvegliarmi», racconta la 20enne, nata dall’amore con Fabiola Sciabbarrasi, «ancora spero di entrare in casa e sentire la chitarra suonare, oppure aprire la porta e vedere te che sorridendo mi dici che era solo un brutto scherzo».

«Però sai – continua – penso sia arrivato il momento di spegnere l’immaginazione e realizzare che in realtà non torni più. Proverò a cantare assieme agli altri, camminare per il lungomare che tanto adoravi, e vederti in giro per i vicoli. Sarai sempre per noi, l’ultima nota di una canzone che non doveva finire ma suonare in eterno. Ti amo infinitamente».