Come nascondere quelle odiose recensioni dei locali dei tuoi amici su Facebook

Vi sarà capitato senz’altro in questi giorni: “Maria ha valutato la paninoteca Blabla“. E ancora: “Giulio ha valutato l’enoteca lìlì come eccellente“. E voi giù, a ignorare le loro frasi da “TripAdvisor”.

Adesso c’è una novità: quelle notifiche le potete far sparire. Finalmente.

COME DISATTIVARE LE NOTIFICHE SULLE RECENSIONI DEI TUOI AMICI

Se non sopporti che i tuoi contatti ti informino sul loro giudizio su un bar, un locale, un ristorante o un museo basta entrare sulla notifica in questione e cliccare laddove vi sono i tre puntini sulla destra scegliendo l’opzione: “disattiva notifiche sulle recensioni degli amici”.

Al momento sembra questo l’unico modo per ignorare le valutazioni dei propri amici su Facebook. Anche perché andando a gestire le notifiche dal menù impostazioni questa sezione, purtroppo, non appare. Nel 2015 Facebook ha lanciato Facebook Tips (ovvero i “Luoghi”) per permettere alle attività di avere un range sui social come avviene già per realtà come Justeat o Tripadvisor.