Virginia Raggi e la chat «quattro amici al bar» con Marra, Romeo e Frongia

“Quattro amici al bar”. Spunta una chat del cosiddetto “raggio magico”, tra la sindaca di Roma Virginia Raggi, l’allora vicesindaco Daniele Frongia, l’ex capo della segreteria Salvatore Romeo e l’ex braccio destro Raffaele Marra, finito agli arresti il 16 dicembre scorso con l’accusa di corruzione. Le conversazioni sul gruppo di Whatsapp, secondo quanto riportato dal Messaggero e dal Corriere della Sera, sono state acquisite dal cellulare sequestrato a Marra e finite nelle carte dell’inchiesta condotta dalla Procura di Roma.

Spiega Sarzanini sul Corriere:

Alla vigilia dell’udienza di fronte al tribunale del Riesame per essere scarcerato «perché i soldi ottenuti da Scarpellini erano un prestito chiesto a un amico», Marra alza dunque la posta. Sono decine e decine i colloqui intercettati nel corso delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e riguardano fatti personali, ma soprattutto la gestione del Campidoglio.

E sono stati captati a partire da giugno, dunque nei momenti più delicati del mandato di Raggi con l’ostracismo di numerosi esponenti di primo piano del Movimento 5 Stelle, le dimissioni di assessori e alti funzionari come Marcello Minenna e Carla Raineri, le trattative con Luigi Di Maio per la “copertura” dei posti vuoti, l’inchiesta sull’operato della titolare all’Ambiente Paola Muraro.