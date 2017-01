Il 2017 sarà l’anno ideale per viaggiare

Prendere una sola settimana di ferie e stare via 17 giorni. Nel 2017 sarà possibile perchè i giorni di festa cadono perfettamente per organizzare vacanze (più o meno lunghe), approfittando dei ponti. Un articolo di Vanity Fair spiega esattamente come fare, programmando per tempo le ferie in maniera intelligente.

BREAK DI PRIMAVERA

Si comincia nel periodo tra aprile e maggio, il migliore in assoluto per i viaggi lunghi senza prendere troppi giorni di ferie: “Pasqua cade il 16 aprile – si legge nell’articolo – Dando un’occhiata al calendario ci si rende conto infatti che, considerati i festivi (dal 15 aprile che è sabato santo fino al primo maggio, festa dei lavoratori), i giorni feriali sono appena 8.” Se, invece, due settimane di vacanza vi sembrano troppe, il 25 aprile (che cade di martedì) è l’occasione ideale per un weekend lungo, o per una fuga di sette giorni, approfittando contemporaneamente del primo maggio.

MARE E CITTA’ D’ARTE

Il calendario 2017 è favorevole anche per il resto dell’anno. Grazie al 2 giugno che cade di venerdì, il primo fine settimana in spiaggia potrebbe durare 3 giorni, mentre quello di Ferragosto anche di più, dal momento che il 15 sarà martedì. In autunno, invece, non mancheranno le occasioni per brevi fughe in città d’arte: il primo novembre, che arriva di mercoledì, ad esempio, oppure l’8 dicembre che cade di venerdì.

(foto Pixabay)