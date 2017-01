Carta Bianca sostituisce Politics. Bianca Berlinguer in prima serata su Rai3

La Rai ha affidato il martedì dell’informazione di Rai3 a Bianca Berlinguer, che a partire dalla seconda metà di febbraio condurrà in prima serata “#cartabianca a colori”, raccogliendo il testimone della striscia quotidiana che continuerà regolarmente ad andare in onda. Il nuovo programma riprenderà gli elementi vincenti di #cartabianca. L’indicazione della data di inizio a dopo il Festival di Sanremo, si deve alla rapidità con cui è stata presa la decisione di realizzare un programma che esige tempi di preparazione adeguati. Nel corso del mese di gennaio, per non lasciare scoperta una giornata cruciale per l’informazione di Rai 3 come il martedì, andranno in onda 4 puntate speciali di Agorà.

CARTA BIANCA. BIANCA BERLINGUER SOSTITUISCE POLITICS

“Il martedì di Rai3 si conferma un punto di riferimento per il racconto dell’attualità da parte del servizio pubblico”, ha dichiarato Daria Bignardi, direttore di Rai3: “Abbiamo deciso di affidare a Bianca Berlinguer la prima serata confermando l’intenzione di investire in un progetto di grande qualità, realizzato interamente con risorse interne. Intanto, l’informazione non si ferma, grazie ai quattro speciali di Gerardo Greco che partiranno la prossima settimana e porteranno in prime time l’attualità. Il nostro ringraziamento a Bianca Berlinguer – conclude Bignardi – per la grande professionalità e disponibilità con le quali sta raccogliendo questa nuova e importante sfida, dopo quella vinta di #cartabianca quotidiano, e a Gerardo Greco che con spirito di squadra mette il suo gruppo al servizio della rete con i quattro speciali”.

(foto via Twitter/ Carta Bianca Rai)