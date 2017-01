George Clooney sta per diventare papà? Amal «incinta di due gemelli»

George Clooney e Amal aspettano due gemelli. Lo rivela il libanese The Daily Star che cita una fonte vicina alla famiglia di Amal a Beirut. Nei giorni scorsi si erano diffuse alcune indiscrezioni su una presunta gravidanza dell’avvocatessa e anche se nel 2015 l’attore disse che diventare papà non era una sua priorità ora sembra che la coppia sia in dolce attesa.

Non sarebbe però la prima volta che Amal aspetta un bambino secondo i tabloid. A febbraio dello scorso anno erano circolate voci di maternità prontamente smentite da lui. Lo scapolo d’oro, già conquistato con un matrimonio da favola, sarà alle prese con pappette nei prossimi mesi? Chissà. Stavolta la fonte pare molto, molto sicura.

(credits Youtube)