«Virginia Raggi segua le regole». I vigili sgridano (per sbaglio) la sindaca di Roma su Twitter

“Virginia Raggi si attenga alle regole per l’uso di questo canale“. E ancora: “Virginia Raggi è invitato a rimuovere il tweet con foto targhe in vista“. I rimproveri, su Twitter, arrivano dall’account ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale che cita direttamente la sindaca 5 stelle. I tweet hanno fatto il giro dei social in pochi minuti.

VIRGINIA RAGGI E I VIGILI CHE SBAGLIANO A CHIOCCIOLARE

Ma Virginia Raggi non c’entra nulla. Chi ha twittato dall’account dei vigili capitolini ha evidentemente sbagliato. Nel giro di poco arrivano le scuse. “A causa di un disguido tecnico, per errore sono stati inviati due tweet alla Sindaca @virginiaraggi ci scusiamo per l’accaduto“.

Tutto è bene quel che finisce bene.