Cile, vasto incendio a Valparaiso | VIDEO

Un vasto incendio è divampato a Valparaiso, città costiera del Cile, a circa cento chilometri da Santiago. Almeno un centinaio di case sono andate a fuoco e oltre 400 persone sono state costrette ad evacuare. Secondo quanto affermato dal ministro degli interni Mahmud Aleuy, non ci sarebbero vittime, ma 19 persone sono rimaste ferite e altre 500 abitazioni sono attualmente a rischio. L’incendio, stando ai primi accertamenti, ha avuto origine in un club di pescatori, alimentato da raffiche di vento e dalle temperature elevate. Scuole e centri sportivi sono stati utilizzati cone rifugi mentre diverse squadre dei vigili del fuoco sono attualmente al lavoro a Valparaiso e nelle città limitrofe per domare le fiamme.

NUMEROSI INCENDI

Numerosi incendi stanno causando gravi danni nell’area anche a causa del periodo di forte siccità. Valparaiso, con circa 285mila abitanti, è la capitale dell’omonima regione e il secondo porto del Cile in importanza sull’Oceano Pacifico. I quartieri più poveri della città, sulle colline, sono spesso formati da case di legno e proprio per questo motivo, i più colpiti dagli incendi. Nel 2014 la città era stata colpita da un altro enorme incendio nel quale morirono 13 persone e oltre 2000 case vennero distutte.

Guarda il video:

(foto copertina REUTERS/Rodrigo Garrido)