La Cina nella morsa dell’inquinamento | VIDEO

Capodanno sotto lo smog a Pechino e in tante altre città della Cina, dove i valori delle polveri sottili hanno superato di gran lunga la soglia di sicurezza per metro cubo di aria fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi, la situazione è migliorata, ma dovrebbe tornare ad aggravarsi domani.

INQUINAMENTO CINA, SMOG OLTRE I LIMITI

A causa dell’inquinamento atmosferico nel fine settimana sono stati cancellati cancellati centinaia di voli dai tabelloni degli aeroporti di Pechino e di Tianjin. Ma a lanciare l’allerta sono state altre 63 città del nord e del nord-est cinese, oltre alla capitale. In alcune località le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e degli asili, come è avvenuto a Zhengzhou, nella Cina orientale. Per contrastare l’ondata di smog nelle fabbriche più inquinanti sono stati inviati ispettori per controllare i livelli di emissioni e il rispetto delle normative anti-inquinamento. Il limite di sicurezza stabilito dall’Oms è di 25 microgrammi per metro cubo di pm 2.5. Oggi pomeriggio in diverse città della provincia settentrionale di Hebei i valori hanno spertato i 400 microgrammi per metro cubo. Ecco alcune immagini della Reuters da hebei e Tianjin.

(Immagine e video di: Reuters)