Politico ha steso una lista con le dodici persone che potrebbero rovinare il nostro 2017.

Questi non sono i cattivi più evidenti o i potenziali sabotatori di gioia. Così il Dodici personaggi che rovineranno il tuo 2017 (incluso Beppe Grillo)presidente russo Vladimir Putin non è in questa lista. Né il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente americano eletto Donald Trump, e neppure il primo ministro britannico Theresa May e il leader del Fronte Nazionale Marine Le Pen, depressivi tutti: possiamo dare per scontato che ci renderanno misero il 2017 , quasi certamente in numerose occasioni.