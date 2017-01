Le critiche a Bebe Vio sulla foto per il vaccino contro la meningite

«Iniziamo l’anno al meglio vaccinando tutta la famiglia perché purtroppo ‘sta meningite prende a tutte le età». Bebe Vio pubblica su Twitter e Facebook un selfie con la famiglia dopo aver fatto il vaccino contro la meningite. In tanti ringraziano la campionessa paralimpica per la promozione di una campagna necessaria per la salute. Altri però criticano la scelta fatta, riprendendo bufale e notizie poco precise riguardo alla vaccinazione in Italia.

@VioBebe @CaronteT Beatrice se si continua a far venire dall’Africa questi poveracci sarà anche peggio. (Bob)

Ma sperann che con questo vaccino ti levi da davanti ai c******* (Raffaele)

«Ma se invece di vaccinarci non rimandiamo a casa loro i portatori no è?», commenta Luca. «Peccato che una che era stata vaccinata pochi mesi fa sia attualmente grave. Ma continuate pure con questa propaganda inutile e dannosa», commenta Riccardo. Ci sono però tante persone che si sono complimentate con Bebe. «Grande Bebe – ha aggiunto Marco – la vaccinazione è un atto di responsabilità verso se stessi, i propri cari e la società. Sei un mito».