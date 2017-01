Primo gennaio su Rai2 significa anche l’oroscopo del 2017 di Paolo Fox con Mezzogiorno in Famiglia. Ieri però, su Rai 2, al posto del noto programma è andato in onda uno speciale sul grave attentato a Istanbul. Apriti cielo.

#MezzogiornoinFamiglia non va in onda per #Istanbul e su FB reclamano l’oroscopo di Fox IO NON HO PAROLE #NessunoTocchiPaoloFox ma cm state? pic.twitter.com/ztKjivUjnb

La pagina Facebook del programma, dove si è data notizia dello slittamento del tradizionale oroscopo a oggi, 2 gennaio, è stata invasa da commenti negativi. “Che senso ha continuare a dare rilievo alla bruttura di questi avvenimenti, si riduce il terrorismo o si crea solo panico”, commenta Tamara. “E noi che vi paghiamo pure è una vergogna…. “, aggiunge Liana. “Lo speciale per l’attentato si poteva fare in un altro orario”, suggerisce Manu. Insomma, tanta rabbia.

Per l’attentato in Turchia? Ma per favore, ad Aleppo è una strage tutti i giorni e non frega niente a nessuno (Moana)

Che amarezza! Uno aspetta una vita per poter vedere mezzogiorno in famiglia il primo di Gennaio e questo è il risultato!

Vergogna! (Simone)

Perché Voiager si e Fox no?? Vorrei sapere. Grazie. (Augusta)