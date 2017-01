La bufala di Bello Figo ospite al Festival di Sanremo per 50 mila euro

“Rai: Bello Figo ospite al Festival di Sanremo per 50mila euro ed è subito polemica per la televisione pubblica”. Titola così, Libero Giornale, noto sito di fake news. Una bufala in piena regola che vede il rapper ghanese ospite della trasmissione condotta da Carlo Conti. Una notizia, falsa, in cui sono cascati parecchi utenti. Con tanto di indignazione.

LA BUFALA DI BELLO FIGO A SANREMO

La bufala ha fatto adirare molti followers del sito di fake news. «Non c’è mai fine all’imbecillità», «Vergogna», sono solo alcuni dei commenti raccolti sotto al post rilanciato su Facebook. Alcuni sono molto pesanti.

Anche la testata SanremoNews smentisce la notizia parlando di bufala e spiega: