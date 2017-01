I baby panda gemelli debuttano allo zoo di Vienna | VIDEO

Debutto ufficiale per l’adorabile coppia di panda gemelli nata quattro mesi fa allo zoo di Vienna. Fu Ban (‘Felice compagno’) e la sorellina Fu Feng (‘Felice fenice’) hanno fatto la loro prima uscita pubblica il 29 dicembre. Frutto di un concepimento naturale, molto raro in cattività tra panda giganti, i cuccioli erano nati il 7 agosto scorso. I due sono cresciuti fino a pochi giorni fa lontanto da occhi indiscreti, senza mai uscire dal cavo di un albero, costantemente seguiti dai dipendenti dello zoo con una telecamera. I video, postati online in questi mesi, hanno fatto crescere una comuinità di fan che si sono anche mobilitati per scegliere i due nomi. Lo zoo di Vienna è il primo in Europa ad aver ospitato un concepimento naturale tra panda giganti.

LEGGI ANCHE > Jovanotti regala 15 quintali crocchette a un canile

(Immagine da video di: Reuters)