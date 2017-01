Terremoto, trema ancora il Centro Italia, scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a nord di Spoleto (Perugia)

TERREMOTO PERUGIA

Trema ancora il Centro Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata stanotte, alle 4.36, in provincia di Perugia. L’epicentro è stato localizzato a nord di Spoleto, ad una profondità di 8 chilometri. A darne notizie è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I comuni più vicini all’epicentro sono stati Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi, tutti in provincia di Perugia. La scossa si è verificata precisamente a 3 chilometri da Campello sul Clitunno, 7 km da Castel Ritaldi e 8 da Spoleto.

TERREMOTO PERUGIA, 8 SCOSSE NELLA NOTTE NEL CENTRO ITALIA

Ma quella con epicentro a Spoleto, non è stata l’unica scossa della notte del 2 gennaio 2017. In poche ore ne sono state registrate complessivamente altre otto, dalla mezzanotte in poi, nelle aree del Centro Italia. Dopo la scossa di terremoto delle 4.36, nel Perugino sono state rilevate altre due scosse più lievi, di magnitudo 2.2.

A quanto pare non sono stati segnalati danni.

(Immagine da Google Maps)