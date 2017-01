Sergio Mattarella ha spiegato che scioglierà la legislatura in anticipo solo con una nuova legge elettorale, nel tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Il capo dello Stato ha definito il lavoro la priorità dell’Italia.

SERGIO MATTARELLA DISCORSO DI FINE ANNO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto agli italiani con un messaggio di fine 2016 particolarmente esplicito dal punto di vista politico. Il capo dello Stato ha chiarito di aver ricevuto diverse critiche per la sua decisione di incaricare Paolo Gentiloni di formare un nuovo Governo, invece che sciogliere in anticipo la legislatura in seguito al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Sergio Mattarella ha però rimarcato come la convocazione del voto anticipato sia resa impossibile dalla presenza di due sistemi incoerenti tra di loro per l’elezione di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

IL VIDEO DEL DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SERGIO MATTARELLA CHIEDE LAVORO E GIUSTA RETRIBUZIONE PER TUTTI I CITTADINI

Nel suo discorso di fine anno Sergio Mattarella ha ricordato i drammi e le speranze vissuti dall’Italia nel 2016, ricordando le giovani vittime del terrorismo, Fabrizia Di Lorenzo come Valeria Solesin, l’uccisione di Giulio Regeni e le tante persone morte nel terremoto che ha colpito l’Italia centrale. Un passaggio è stato dedicato anche alla liberazione definitiva dei due marò. Mattarella ha definito la priorità dell’Italia la creazione di lavoro e il contrasto della disoccupazione.

Il problema numero uno del Paese resta il lavoro. Nonostante l’aumento degli occupati, sono ancora troppe le persone a cui il lavoro manca da tempo, o non è sufficiente per assicurare una vita dignitosa. Non potremo sentirci appagati finché il lavoro, con la sua giusta retribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi pienamente cittadini.

SERGIO MATTARELLA TESTO COMPLETO DEL DISCORSO DI FINE ANNO

Sul sito del Quirinale a questo collegamento può esser letto il discorso di fine anno in modo integrale. Le foto e il video sono allo stesso modo presi dal sito del Quirinale.

Foto copertina: Ufficio stampa del Quirinale