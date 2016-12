Allan Williams è morto. Il 2016 si conclude con un altro lutto musicale, che ha colpito una delle figure più importanti nella prima parte della carriera dei Beatles. Allan Williams è stato infatti il primo manager del gruppo più famoso della storia del pop, e aveva fondato il locale frequentato da John Lennon e Paul McCartney.

ALLAN WILLIAMS MORTO

A 86 anni è scomparso Allan Williams. Figura storica della musica pop britannica, Williams è noto per esser stato il primo manager musicale ad aver organizzato i concerti del gruppo di Liverpool. Nella città sull’estuario del Mersey il promoter aveva avviato un locale, il Jacaranda, che ha ospitato alcune delle prime esibizioni dei Beatles. Allan Williams aveva conosciuto come frequentatori del suo bar John Lennon e Paul McCartney, e dopo i loro iniziali concerti aveva organizzato uno dei momenti più importanti nella storia del gruppo, le esibizioni ad Amburgo. Grazie all’esperienza nella città tedesca i Beatles svilupparono un loro stile originale, poi fondamentale per imporsi a livello mondiale.

ALLAN WILLIAMS E L’ADDIO AI BEATLES

Allan William era il manager dei Beatles, anche se a livello informale. Dopo aver organizzato le esibizioni nella metropoli tedesca, conducendo il veicolo che portava i musicisti dall’Inghilterra alla Germania, il gruppo si scontrò con Williams in merito ad alcuni pagamenti, e questo dissidio lo portò all’allontanamento dalla band. Il successo clamoroso che investì i Beatles nei primi anni sessanta favorì il riavvicinamento tra i Beatles e Allan Williams, che è sempre stato vicino ai musicisti, ed è stato spesso protagonista delle numerose rievocazioni ed eventi legato al gruppo più famoso della storia della musica pop.