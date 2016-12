De Magistris pronto a lanciare il suo Movimento nazionale: «In campo a Politiche e Amministrative»

Luigi De Magistris è pronto al grande salto nella politica nazionale. In un’intervista rilasciata a Conchita Sannino per Repubblica Napoli il sindaco della città partenopea rivela che già alle prossime Elezioni Amministrative un suo movimento si presenterà in alcuni comuni importanti della provincia di Napoli. Il 2017 dovrebbe essere sostanzialmente l’anno «di un’espansione e consolidamento» della formazione «su vari livelli».

Nel 2018 potrebbe poi arrivare la partecipazione alle Elezioni Politiche. In ogni caso, ci tiene a precisare de Magistris, il primo cittadino non lascerà la guida della città:

Sindaco, parallelamente sta lavorando sul progetto Dema e dialogando con segmenti dei democrat. Quindi partecipa o no alle politiche?

«Se accadesse nel 2017, dico con sincerità di no. Già per il 2018, non posso escludere una proposta nostra e di altri attori, di politica dal basso. Ma ribadisco che io personalmente non lascio il Comune per candidarmi. Non a questo giro. In generale, però, non nego che ci sia un dialogo più proficuo con alcuni pezzi del Pd con cui abbiamo fatto un pezzo di strada sul No al referendum. Con Sinistra Italiana siamo già amici di governo. Siamo molto impegnati, questo sì, sul progetto politico a livello territoriale e nazionale: ma nel senso di un lavoro di puzzle tra movimenti come Dema e altri, dalla Val di Susa che è contro la Tav, alla Sicilia contro il Ponte, in difesa del paesaggio, per il lavoro e per i giovani. In quest’ottica coltiviamo dialogo e rapporti con amministratori campani e del Sud. E in primavera vogliamo misurarci in alcuni comuni in cui si vota, da Portici a Torre Annunziata a Sant’Antimo».