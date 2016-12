Concerti Capodanno 2017: i principali eventi musicali città per città, da Torino a Catania

Non è Capodanno senza concerti di piazza in piccole e grandi città. Anche per la serata del 31 dicembre 2016 e le prime ore del 2017 sono state organizzate numerose manifestazioni musicali in lungo e in largo per la penisola. Ecco alcuni dei principali appuntamenti.

CONCERTO CAPODANNO 2017 ROMA

A Roma la festa del Capodanno 2017 comincerà alle 22 al Circo Massimo, con due spettacoli circensi e 12 postazioni dedicate a performer. A mezzanotte comincerà il countdown fino al brindisi con l’amministrazione comunale. Fino alle 2 si continuerà poi con la musica dei dj set. Alle 3 apriranno gli show sul Ponte della Musica e sul Ponte della Scienza, con il benvenuto musicale all’alba.

CONCERTO CAPODANNO 2017 MILANO

Nel cuore di Milano, in Piazza del Duomo, si esibiranno Mario Biondi e Annalisa. A Bergamo invece è in programma in piazza Matteotti uno show musicale con la collaborazione di Radio Number One. A Brescia in piazza della Vittoria una festa con Charlie e The Cats. A Cremona intanto in Piazza Stradivari si esibiranno i dj Andrea Alquati e Davide Monteverdi. A Mantova ci sarà un concerto di Daniele Silvestri in piazza Sordello.

CONCERTO CAPODANNO 2017 TORINO

A Torino per il Capodanno 2017 si esibiscono invece Planet Funk, Ensi, Mangaboo, i giovani Niagara e Victor Kwality, per finire con il djset di Krakatoa a piazza San Carlo. Il concerto è stato organizzato tramite un bando pubblico e realizzato sotto la direzione artistica di Samuel (Subsonica), che presenta in anteprima alcuni pezzi dell’album da solista con cui anticipa la sua partecipazione a Sanremo.

CONCERTO CAPODANNO 2017 VENEZIA

Per quanto riguarda Venezia, va segnalato che al Teatro La Fenice di Venezia è in programma un concerto di Capodanno diretto da Fabio Luisi. Il soprano sarà Rosa Feola, il tenore John Osborn, con le musiche di Beethoven, Verdi, Britten, Bellini e Donizetti.

CONCERTO CAPODANNO 2017 BOLOGNA

A Bologna in piazza Maggiore a Bologna ci saranno i dj Rou e Nas 1 a far ballare a tempo di house music. A Modena in consolle per la notte di Capodanno 2017 invece Lorenzo Rossi, figlio del Blasco. A Parma il protagonista sarà Fatboy Slim, padre del Big Beat, artista che fa ballare dagli anni ’90. A Reggio Emilia, intanto, sul palco ci saranno Sergio Caputo e Francesco Baccini, ovvero The Swing Brothers. A Rimini, Skin special guest del dj set d’atmosfera nel cantiere del teatro Galli per il ‘Capodanno piu’ lungo del mondo’ che vedrà esibirsi anche Francesco Renga in un concerto in piazzale Fellini.

CONCERTO CAPODANNO 2017 NAPOLI

A Napoli i festeggiamenti di Capodanno 2017 partiranno da piazza del Plebiscito con un concertone di cui saranno protagonisti artisti della scena nazionale e locale. Ad aprire la serata sarà il Coro della città di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli. A seguire, Andrea Sannino, gli Stadio (che si esibiranno attorno alle 22), Gli Allievi della Scuola di Musica ‘C.A.M.P. Academy’, Franco Ricciardi, Valerio Jovine e Clementino. A mezzanotte salirà sul palco salirà anche il sindaco Luigi de Magistris per brindare con la città. Poi ancora musica con i Tiromancino. La serata sarà condotta da Pippo Pelo, Adriana e Max Giannini e sarà in diretta in tutta Italia sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Sul lungomare, intanto, cinque palchi che offriranno musica per soddisfare tutti i gusti. Al Borgo Marinari si festeggerà con il sound anni ’70-’80. In via Partenope ci saranno due palchi: uno con ritmi latino americani e l’altro con hip hop. A piazza Vittoria risuoneranno le canzoni di Franco Ricciardi e diversi ospiti. In via Caracciolo, infine, nelle vicinanze di Nalbero, ci sarà musica da discoteca. Come tradizione, alle 1.30 da Castel dell’Ovo partiranno i fuochi d’artificio.

CONCERTO CAPODANNO 2017 FIRENZE

A Firenze in programma c’è un concerto ad ingresso gratuito di Marco Mengoni al Piazzale Michelangelo. Al Teatro dell’Opera invece un concerto di Mika, già da tempo sold out. Spettacoli e iniziative sono però previste anche in altre piazze del centro. A Scandicci c’è il concerto gratuito di Nada e Motta.

CONCERTO CAPODANNO 2017 BARI

A Bari a rendere indimenticabile il Capodanno 2017 saranno Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi, che si esibiranno in piazza Prefettura in un concerto organizzato da Radionorba. Sul palco anche i rappers Bari jungle brothers.

CONCERTO CAPODANNO 2017 PALERMO

A scaldare la notte di Capodanno 2017 a Palermo ci sarà anche Nino D’Angelo, che canterà in piazza Giulio Cesare preceduto da Massimo Minutella con la Lab Orchestra. In piazza Politeama, intanto, è in programma la musica di Luca Carboni con il comico Sergio Friscia e Roberta Giarruso. A Catania per festeggiare l’arrivo del nuovo anno c’è Carmen Consoli e l’Orchestra della Notte della Taranta.

