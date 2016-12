Miur, dieci borse di tirocinio post lauream saranno intitolate a Fabrizia Di Lorenzo

Dieci borse di tirocinio saranno intitolate a Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne di Sulmona vittima dell’attentato del 19 dicembre ai mercatini di Natale di Berlino. L’annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che oggi ha incontrato la famiglia della ragazza in una visita privata.

BORSE DI TIROCINIO POST LAUREAM INTITOLATE A FABRIZIA DI LORENZO

Fabrizia Di Lorenzo era una cittadina del mondo, una ragazza della generazione Erasmus, dall’Italia si era spostata in Europa durante gli anni di università e di lavoro. Come ricorda una nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur) il suo percorso di studi era imperniato sui temi dell’integrazione. «A lei, d’accordo con il Presidente del Consiglio, vogliamo intitolare dieci tirocini post lauream presso aziende del territorio abruzzese. Percorsi che saranno finanziati dal nostro Ministero e dall’Università degli Studi dell’Aquila», spiega la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. «Si tratta di un primo pacchetto di borse e ringrazio la rettrice de L’Aquila, Paola Inverardi, che ha subito offerto la sua collaborazione. Sono certa che altri atenei potranno seguire questa traccia», ha aggiunto. «I dieci tirocini – prosegue il ministro Fedeli – saranno destinati ai migliori laureati, da inserire nel tessuto produttivo abruzzese, in collaborazione con le principali aziende del territorio».

(Foto da archivio Ansa. Fonte: Facebook)