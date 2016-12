Il regalo di Natale più bello: la madre dona una parte di fegato al figlio malato

Ci sono dei regali dal valore inestimabile. Per i quali non basterebbe nessuna cifra al mondo. Un ragazzo di 24 anni affetto da una patologia cronica prima di Natale ha ricevuto una parte del fegato della madre. Il delicato intervento è andato bene. Lo racconta Rosario di Raimondo su Repubblica Bologna:

Il regalo di Natale più bello della sua vita l’ha donato al figlio quindici giorni fa. Non l’ha comprato, nessuna cifra al mondo sarebbe bastata. E non l’ha messo sotto l’albero, come tutti gli anni. All’ospedale Sant’Orsola una mamma ha acconsentito all’espianto di una parte del suo fegato, per trapiantarlo nel corpo del 24enne malato affetto da una patologia cronica. È un’operazione delicata, quella del «trapianto da vivente», che comporta dei rischi e delle complicanze anche per il donatore, in questo caso una madre con un coraggio da vendere. L’intervento è andato bene per entrambi.