Serena Williams ha annunciato il suo matrimonio con Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit

È ufficiale il fidanzamento, ma anche il matrimonio. Serena Williams ha annunciato che sposerà il cofondatore di Reddit, Alexis Ohanian, creando una community sul noto sito aggregatore di notizie dal titolo ”I said yes” (‘Ho detto sì’). I due si frequentano da circa un anno, e la proposta è arrivata a Roma, la città in cui si Serena e Ohanian si sono incontrati.

La 35enne tennista americana, ex numero uno del mondo, attualmente numero 2 del ranking internazionale, in un post ha scritto:

«Sono tornata a casa un po’ tardi. Qualcuno aveva preparato una borsa per me. E una carrozza aspettava. Destinazione: Roma. Di nuovo lì, dove le nostre stelle si sono trovate per la prima volta. E adesso si chiude il cerchio, allo stesso tavolo dove ci siamo conosciuti per caso».