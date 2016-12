Chi è Billie Lourd: figlia di Carrie Fisher (e nipote di Debbie Reynolds)

Dicono che Carrie Fisher non si soffermò sul cachet per tornare a Star Wars. Dicono che chiese piuttosto che sua figlia, Billie Lourd, recitasse con lei per l’Episodio VII. E richiesta fu accettata. La piccola Billie Lourd, figlia di Carrie e nipote di Debbie Reynolds recita. Per Star Wars ha indossato i panni del tenente Connix, sotto gli ordini della principessa Leia.

(foto via @praisethelourd)

Billie, 24 anni, si è trovata senza mamma e senza nonna. Debbie, che ha cantato infinite volte Singin’ in the Rain, è scomparsa per un malore dovuto alla morte della figlia Carrie. Dal 2015 Billie ricopre il ruolo di Chanel #3 nella nuova creazione di Ryan Murphy, una commedia horror intitolata Scream Queens. Tanti i messaggi di condoglianze sul suo profilo Instagram.