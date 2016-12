Sex and the City 3 c’è: il nuovo film con Sara Jessica Parker e tutte le sue amiche sarà realizzato. Oltre alla Parker sembrano in via di conferma Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall.

SEX AND THE CITY 3 TRAMA

Nulla si sa ancora che tipo di storia avrà come protagoniste Carrie e compagnia. Quello che finora sembra sicura è la contrattazione tra produzione e attrici, come afferma il beninformato RadarOnline: “Tutte le attrici hanno ufficialmente firmato per ‘SATC movie 3, approvando anche la trama“. Sex & The City, serie TV di HBO andata in onda dal 1998 al 2004, ma veramente concluso con i due film per il grande schermo, usciti nelle sale nel 2008 e nel 2010, potrebbe tornare suinostri piccoli schermi o sui grandi schermi, grazie a una settima stagione o a un terzo film.

SEX AND THE CITY DATA USCITA NELLE SALE

Ancora troppo presto per sapere la data di uscita del terzo film di Sex and the City. Secondo indiscrezioni le riprese inizieranno nell’estate del 2017.

