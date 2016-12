Rodrigo Duterte ha minacciato di buttar giù dall’elicottero i funzionari pubblici corrotti, rimarcando di aver già ucciso in questo modo un cinese sospettato di aver stuprato e ucciso una donna. Una nuova provocazione verbale da parte del presidente delle Filippine, parzialmente smentita dal suo portavoce.

RODRIGO DUTERTE MINACCIA DI UCCIDERE I CORROTTI

Se sei un corrotto, ti verrò a prendere con elicottero e ti butterò giù. L’ho già fatto una volta, perché non dovrei faro ancora?

Durante un discorso svolto davanti alle popolazioni delle Filippine recentemente colpite da un tifone, come spiega The Guardian, il presidente Rodrigo Duterte ha minacciato di morte i corrotti. Il passaggio del capo dello Stato è stato rilanciato in un video diffuso dalla presidenza delle Filippine, segnalando come la minaccia di Duterte sia un messaggio voluto, non una gaffe verbale. La provocazione del presidente filippino arriva poco dopo la sua ammissione di aver ucciso gli spacciatori di droga durante i suoi 22 anni da sindaco di Davao.

LE PROVOCAZIONI DI RODRIGO DUTERTE

L’elezione di Rodrigo Duterte a presidente delle Filippine è stata favorita dal suo stile altamente provocatorio: da candidato a capo dello Stato aveva detto che avrebbe ucciso decine di migliaia di spacciatori di droga. La scorsa settimana Duterte aveva definito fortunati gli spacciatori trovati con più di mezza tonnellata di metanfetamina, visto che se fosse stato a Manila, la capitale delle Filippine, li avrebbe uccisi. In merito all’incidente in elicottero il portavoce del presidente Duterte ha precisato che probabilmente non si tratta di un fatto vero.

Foto copertina: EPA/WALLACE WOON