Acilia palazzina crollata: Raggi sul posto - ore 16,49 La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, si sta recando ad Acilia, in via Giacomo della Marca, dove oggi è crollata una palazzina di due piani.

Acilia palazzina crollata: si cerca madre e figlia di 2 anni - ore 16,48 Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ad Acilia, alla periferia sud di Roma. Secondo quanto si apprende si starebbero cercando una donna e la figlia di 2 anni che risultano tra i dispersi e potrebbero essere rimaste intrappolate durante il crollo. Sul posto sono presenti mezzi di soccorso e squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale della protezione civile. “Stanno cercando ancora alcune persone”, dice il commissario del X Municipio,Domenico Vulpiani.

Acilia palazzina crollata: si cercano due minori - ore 16,09 Sarebbero ancora quattro le persone (di cui due minori) sotto le macerie della palazzina crollata in via Giacomo della Marca 36, ad Acilia. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca hanno estratto vivi una donna, trasportata in “codice rosso” (con traumi da schiacciamento) al “Gemelli”, e un uomo, ricoverato in “codice giallo” al Grassi di Ostia.

Acilia palazzina crollata: estratta viva una donna- ore 15,48 Anche una donna risulta – secondo quanto riporta Adnkronos – estratta viva dalle macerie. La donna, 68 anni, cosciente, sarà portata in elicottero al policlinico Gemelli in codice rosso. Riscontrati traumi da schiacciamento.

Acilia palazzina crollata: aperta inchiesta- ore 15,47 – La procura di Roma ha avviato un’inchiesta sul crollo di una palazzina di due piani in via Giacomo della Marca, ad Acilia. Il pm Mario Palazzi si sta recando sul posto per un sopralluogo e procede per disastro colposo.

Acilia palazzina crollata: si temono persone sotto i solai- ore 15,20 – Potrebbero esserci almeno due persone sotto i solai che hanno ceduto nell’esplosione. Lo si apprende dai vigili del fuoco che sono sul posto con cinque squadre. Dalle prime informazioni, sembra che l’esplosione abbia interessato due palazzine vicine.

Acilia crollo palazzina: uomo in codice giallo - ore 15,18 – Un uomo è stato estratto dalle macerie della palazzina crollata ad Acilia. Soccorso dal personale del 118 è stato portato in codice giallo all’ospedale Grassi. A quanto riferito avrebbe riportato ferite lacerocontuse e traumi su tutto il corpo. Una deflagrazione per probabile fuga di gas. Questa, a quanto si è appreso, la causa del crollo di una palazzina avvenuto poco dopo le 14 ad Acilia in via Giacomo della Marca. Sul posto al lavoro i carabinieri. Al lavoro anche personale del 118. L’esplosione ha riguardato una palazzina di due piani.

Si sta cercando tra le macerie se ci siano persone coinvolte. Secondo quanto si è appreso, alla base della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. La via – secondo quanto informa Mobilità Roma – è chiusa al traffico.