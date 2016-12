Bologna, sequestrate 17 tonnellate di tortellini avariati

Al cenone di Capodanno, in tante case bolognesi, rischiavano di arrivare in tavola tanti, troppi, tortellini avariati. I carabinieri del Nas di Bologna hanno intensificato i controlli su aziende e laboratori di pasta fresca ripiena, pasticceria, panificazione. Sono state ispezionate 71 aziende alimentari, dislocate nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, riscontrando irregolarità, anche gravi, in 15 aziende.

In particolare sono state sospese 2 attività commerciali (una in provincia di Bologna e una in provincia di Ravenna)con il sequestro di 17 tonnellate di impasti di carne e formaggio per pasta ripiena e tortellini per un valore di circa 400mila euro. Non solo: è stata chiusa anche una struttura abusiva adibita a deposito alimentari, del valore di circa 100mila euro.

BOLOGNA: NON SOLO TORTELLINI AVARIATI

Nella provincia di Bologna, in una ditta attiva nella produzione di pane per usi industriali, sono state sequestrate 1 tonnellata di farine e lieviti con scadenza superata anche da molto tempo e 7 tonnellate di pane e prodotti da forno, appena realizzati con le materie prime scadute. I controlli hanno portato alla denuncia di sei imprenditori del settore alimentare per le gravi carenze riscontrate. Diciassette le sanzioni amministrative. Il loro totale ammonta a solo 23.500 euro.

