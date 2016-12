Quanto ingrassiamo durante le Feste?

Volete sapere quanti chili metterete su tra Natale e Capodanno? In media tre. E le brutte notizie non finiscono qui, perchè potranno volerci fino a 5 mesi per tornare in forma. E’ quanto emerso da una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine e ripresa dalla rivista Focus. Ovviamente non esistono dati certi, ma secondo lo studio, le abbuffate del periodo pre e post natalizio farebbero salire l’ago della bilancia da 0,5 a 6 kg, producendo un aumento di peso in media di 3,3 kg. Per gli individui in sovrappeso le cose vanno anche peggio perchè possono mettere su fino a cinque volte più peso rispetto a chi ha un normale indice di massa corporea. Ma c’è anche una buona notizia: non tutto l’aumento di peso è grasso. Infatti il 18% del sovrappeso accumulato è acqua.

LA RICERCA: QUANTI CHILI ALLE FESTE DI NATALE?

Il peso record non viene raggiunto tra Natale e Capodanno in tutto il mondo. In diverse aree geografiche si registrano infatti periodi critici in diversi momenti dell’anno. La ricerca ha preso in esame la viariazione di peso nel corso dell’anno di circa 3mila soggetti in Germania, Stati Uniti e Giappone, attraverso l’utilizzo di bilance collegate in wi-fi.

Come si legge nell’articolo di Focus:

“Per i giapponesi per esempio è tra il 29 aprile e il 5 maggio, quando cade la loro “Settimana d’oro”. In Germania e Stati Uniti è intorno a Natale e Capodanno. In generale in tutti i tre e Paesi si assiste però a un picco intorno al primo dell’anno.”

