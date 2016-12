Mick Schumacher approda in Formula 3

Mick Schumacher, il 17enne figlio dell’ex campione della Ferrari, debutterà nel 2017 in Formula 3, alla guida della monoposto del team italiano, Prema. “La F3 sarà un salto in avanti ideale per me, non vedo l’ora di cominciare – ha dichiarato Mick – Sono contento di correre con la Prema che è un team molto professionale in cui potrò imparare molto”.

PASSAGGIO IN F3

Il tedesco approda al team italiano nel campionato europeo dopo due stagioni in Formula 4 (campionato tedesco nel 2015 e in quello tedesco e italiano nel 2016). Il team principal della Prema, Renè Rosin, si è detto fiducioso che il percorso del giovane pilota possa continuare e consolidarsi con il passaggio in Formula 3. “Mick ha fatto davvero un buon lavoro – ha dichiarato il manger alla Gazzetta dello Sport – Il salto in F3 è impegnativo perchè il livello è altissimo, ma lui comunque può ben figurare.”

TRE ANNI FA IL TERRIBILE INCIDENTE DI MICHEAL SCHUMACHER

Una bella notizia che arriva a tre anni di distanza dal terribile incidente di cui rimase vittima la leggenda della Formula 1. Era il 29 dicembre del 2013, nel corso di una giornata sugli sci nei pressi di Meribel in Francia, Schumacher finiva in coma dopo aver sbattuto la testa su una roccia. Dopo le cure all’ospedale di Grenoble e in una clinica a Losanna, la famiglia lo aveva riportato a casa e da allora sulle condizioni di salute del sette volte campione del mondo è sceso il riserbo assoluto.

Un percorso di recupero drammaticamente complesso di cui si sa pochissimo. In una rara eccezione, Ross Brawn, l’ingegnere di Schumi alla Ferrari, nel novembre di quest’anno ha parlato di “segnali incoraggianti” aggiungendo però che “ci sono troppe speculazioni sulle condizioni di Micheal, la gran parte delle quali sbagliate”.

Out for the second Qualifying – P6 Un video pubblicato da Mick Schumacher (@mickschumacher) in data: 29 Ott 2016 alle ore 06:57 PDT

(Mick Schumacher, foto via Instagram @mickschumacher)