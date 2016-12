Luca Lotti indagato risponde ai pm: «Respingo tutte le accuse»

Il ministro alla Sport Luca Lotti, indagato nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti della Consip, ha parlato davanti ai pm. Rispondendo alle domande Lotti avrebbe negato di essere a conoscenza delle indagini in corso sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione e, quindi, non avrebbe in alcun modo potuto rivelare circostanze sull’inchiesta. Il ministro ha dichiarato di “non frequentare” l’amministratore delegato della Consip, Luigi Marroni, già sentita come persona informata dei fatti. Lotti avrebbe precisato di aver incrociato Marroni, ex assessore alla sanità della Regione Toscana, promosso da Renzi a capo della Consip, “solo due volte nell’ultimo anno“.

PER COSA RISULTA INDAGATO LUCA LOTTI

Luca Lotti, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio col governo Renzi, risulta indagato per rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento. Si tratta di uno stralcio dell’inchiesta avviata a Napoli sugli appalti Consip inviata a Roma per competenza territoriale. Nell’inchiesta risulta indagato anche il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette.

Lotti, assistito dal professor Franco Coppi, avrebbe fatto “un interrogatorio molto sereno”.

(in copertina foto ANSA/GIUSEPPE LAMI)