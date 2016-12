Heather Parisi contro Lorella: «Litigo con me stessa» | VIDEO

Continua la guerra tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. La prima ha invitato la collega a «fare pace con se stessa» durante una ospitata in tv. La replica di Heather è arrivata via Twitter con tanto di gestaccio finale, rivolto non si sa a chi.

guarda il video:

Noi qualche dedica in merito al clippino ce l’abbiamo. Le due seppelliranno qui l’ascia di guerra?