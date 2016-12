Jovanotti regala 15 quintali crocchette a un canile

Il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha regalato 15 quintali di crocchette agli amici a 4 zampe del canile di Ossaia di Cortona, in provincia di Arezzo. A consegnare il regalo agli animali ricoverati nella struttura cortonese è stato proprio l’artista, che donando il cibo ha voluto testimoniare così il proprio affetto per i cani e per quel canile.

JOVANOTTI DONA QUINTALI DI CROCCHETTE AL CANILE DI OSSAIA DI CORTONA

Il rifugio per animali di Ossaia serve i 5 comuni dell’area sanitaria della Valdichiana, ovvero Cortona, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana. Si tratta di una struttura per la quale Jovanotti, cortonese, molte volte si è mobilitato. In passato è stato anche testimonial diretto, posando per una foto con altri amici del canile per il calendario annuale che serve a raccogliere fondi.

(Foto: ANSA / Davide Scagliola / Parallelozero)