Sanremo 2017, Tiziano Ferro è il primo superospite del Festival

È Tiziano Ferro il primo superospite di Sanremo 2017. Il cantautore di Latina, a poche settimane dall’uscita del suo ultimo album ‘Il mestiere della vita’, tornerà ad esibirsi sul palco dell’Ariston. «Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival. In quell’edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston», ha dichiarato Carlo Conti, per il terzo anno consecutivo al timone del Festival in programma dal 7 all’11 di febbraio.

FESTIVAL SANREMO 2017, TIZIANO FERRO PRIMO SUPEROSPITE

Il cantante, nei primi posti in classifica con il suo singolo ‘Potremmo ritornare’, salirà sul palco la serata di apertura della kermesse musicale di Rai Uno, il 7 febbraio, a due anni di distanza dall’esibizione del 2015 in cui il teatro gli tributò una lunga standing ovation. Tiziano Ferro è il primo grande ospite annunciato del prossimo Festival, mentre non si conoscono ancora i nomi degli altri ospiti internazioni che parteciperanno all’edizone 2017. Lo scorso anno salirono sul palco dell’Ariston tra gli altri: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Elisa, i Pooh, Renato Zero, Cristina D’Avena, Aldo, Giovanni e Giacomo, Enrico Brignano, Ezio Bosso, Nicole Kidman, Elton John, Marc Hollogne.

FESTIVAL SANREMO 2017, I BIG IN GARA

È invece già nota la lista dei partecipanti: Tra i big in gara Al Bano, Fiorella Mannoia, Samuel, Giusy Ferreri, Ron, Michele Zarrillo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio e Marco Masini. A stabilire i giovani in gara è stata invece una giuria composta da Massimo Ranieri, Fabio Canino, Andrea Delogu, Anna Foglietta e Amadeus. Le ultime due edizioni guidate da Carlo Conti sono state un successo in termini di ascolti e l’obiettivo più o meno dichiarato per la 67esima edizione è di confermare i risultati raggiunti nel 2016.

(Foto da archivio Ansa)