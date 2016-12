Miss Francia ‘schiarita’ sulla copertina di Paris Match

Ha scatenato un mare di critiche la foto della più bella di Francia, Alicia Aylies, apparsa sulla copertina di Paris Match. Nello scatto incriminato, il colore della pelle della 18enne originaria della Guyana francese, è sembrata a molti decisamente “schiarito”, alimentando sospetti sui social che la foto sia stata ritoccata prima della pubblicazione.

D’après les photos de @ParisMatch, on a changé de #MissFrance. Vous auriez dû la faire plus blanche encore les gars… pic.twitter.com/KbR5me3EPB — Laetitia Reboulleau (@Loun_R) 22 dicembre 2016

LA FOTO INCRIMINATA

Come scrive Charles Bremner sul Times:

“Paris Match, che abitualmente “migliora” l’aspetto dei soggetti sulle sue pagine patinate, ha rifiutato di commentare ma Benjamin Decoin, il fotografo della rivista ha dichiarato: la foto non è mai stata schiarita. E’ stata illuminata dal flash e per questo motivo Alicia è naturalmente più illuminata. Si tratta soltanto di una foto molto luminosa.”

La smentita è arrivata dopo la raffica di commenti polemici apparsi sui social in questi giorni, alcuni riportati nell’articolo del quotidiano britannico:

“Avete messo Alicia in lavatirce? Miss Francia non deve essere bianca con i capelli lisci” si legge in un tweet. “Non vi dà fastidio sbiancare le persone così?” si domanda un altro.

La Aylies, che non è la prima ragazza non-bianca a vincere il concorso di bellezza in Francia, era stata comunque bersagliata per il colore della sua pelle fin dal giorno della vittoria. E’, invece, la prima volta in assoluto per una ragazza della Guyana, paese dell’america latina ma parte del territorio francese, a venire incoronata miss Francia.

(foto copertina dello scatto di Benjamin Decoin diffusa dalla madrina di Miss France, via Twitter @SylvieTellier)