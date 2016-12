“Posto occupato da una donna che non può esserci perché uccisa da un uomo“. Nella chiesetta dell’Eremo di Ronzano a Bologna, c’è una sedia particolare, rimasta vuota, con un cartello che ricorda quanto sia facile paradossalmente incontrare la violenza domestica, ogni giorno. Una sedia per ricordare le vittime da femminicidio, posta lì dal frate Benito Fusco e diffusa su Facebook dal scrittore Pino Cacucci.

In Italia, dall’inizio dell’anno, 116 donne state vittime di femminicidio: le zone in cui il fenomeno è più diffuso è il Nord, con 62 vittime (solo in Lombardia sono 20 nei primi dieci mesi del 2016).