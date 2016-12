Dormire all’Ikea. Una nuova moda dei video virali sta colpendo il gigante svedese del mobile. Dopo il clamoroso successo di un filmato realizzato da due adolescenti belgi su una notte trascorsa all’Ikea, sempre più imitatori si riprendono mentre sfidano la legge con notti trascorse nei comodi letti componibili realizzati dall’azienda svedese.

DORMIRE ALL’IKEA, I VIDEO VIRALI

Florian Van Hecke e Bram Geirnaert sono due adolescenti belgi che sono diventati famosi grazie a un video realizzato dopo la loro maturità. In una calda notte di luglio i due ragazzi hanno deciso di dormire all’interno di un negozio Ikea, su un letto che fa parte dell’esposizione dei mobili. Il video, sottotitolato in inglese si chiama Two Idiots at Night at Ikea, e su Youtube è stato visualizzato più di 2 milioni di volte. Il Washington Post ha intervistato i due ragazzi, che ora frequentano l’università. Il successo del filmato di Florian Van Hecke e Bram Geirnaert ha stimolato una lunga serie di imitatori, costringendo Ikea a minacciare azioni legali con chi non rispetta la sua proprietà.

DORMIRE ALL’IKEA, IL SUCCESSO DEI VIDEO

Florian Van Hecke e Bram Geirnaert si sono nascosti per ore in un armadio prima di uscire, così da poter dormire su un letto Vallavik, il migliore su cui abbiano mai dormito come spiegano al Washington Post. I due ragazzi sono rimasti più di 3 ore all’interno dell’armadio, ascoltando musica e leggendo su Reddit le conseguenze legali di una notte trascorsa illegalmente in un negozio. In Svezia, Regno Unito come Polonia diversi ragazzi hanno seguito l’esempio di Van Hecke e Geirnaert, inscenando altre notti trascorse all’Ikea. Dopo una decina di casi simili il colosso del mobile svedese è stato costretto a rimarcare come dormire in un negozio sia una violazione della proprietà privata. Due ragazze di 14 anni sono state scoperte in Svezia dopo aver dormito in un negozio, anche se non sono state denunciate vista la loro giovane età.