I parlamentari M5S che non sono d’accordo con Beppe Grillo sulla questione migranti

Non tutti i parlamentari del Movimento 5 stelle sono d’accordo con la linea anti migranti apparsa sul blog di Grillo. Il post del fondatore M5S ha un titolo eloquente: “Ora è il momento di proteggerci”. Spiega Annalisa Cuzzocrea su Repubblica:

Così, durante le feste, la senatrice Paola Nugnes e i deputati Vega Colonnese e Giuseppe Brescia usano le loro pagine Facebook per dire che non sono d’accordo con quei toni e con quell’impostazione. E vengono appoggiati da alcuni loro colleghi a suon di “mi piace” e condivisioni che suonano come atti coraggiosi in un momento in cui ogni presa di distanza dalla linea ufficiale è segnalata come dannosa per il Movimento. La napoletana Vega Colonnese – che viene dallo stesso meet up di Roberto Fico e ne condivide spesso idee e posizioni – si sfoga alla vigilia di Natale: parla di «un misto di frustrazione e rabbia». E racconta: «Nessuno vi ha mai spiegato il faticoso lavoro di studio, di denuncia, di amarezza dopo le ispezioni, di inutilità di termini come “migranti economici”. Nessuno ve lo spiega perché è più facile semplificare fino a creare confusione tra immigrazione e terrorismo. E allora informatevi voi per bene senza leggere sciocchezze. I miei auguri di Natale sono rivolti a chi vuole fare realmente la rivoluzione senza cercare a tutti i costi il consenso». Un atto d’accusa che si sposa con quello di Giuseppe Brescia, che sull’immigrazione ha lavorato in Parlamento depositando mozioni dallo stile molto diverso rispetto a quello del blog. (…) Il post è argomentato e viene condiviso dai deputati Massimiliano Bernini e Silvia Chimienti e dalla capogruppo in Senato Michela Montevecchi. Mentre un’altra deputata, Silvia Giordano, condivide, insieme a Brescia, quanto scrive la senatrice Nugnes

MAURIZIO BUCCARELLA: “TRA NOI SERVE UN CHIARIMENTO”

Il senatore del MoVimento 5 Stelle Maurizio Buccarella ha preso parola sulla questione immigrazione. Lo ha fatto con una intervista ad Annalisa Cuzzocrea. Buccarella, divenuto famoso per aver proposto l’eliminazione del reato di clandestinità, scatenando così uno scontro interno tra parlamentari e vertici, spiega come le soluzioni suggerite da Beppe esistano già e i problemi, così, non sono ancora stati risolti: