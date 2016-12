Lo chiama “libroide” perché le pagine interne non sono scritte ma hanno solo solo delle frasi, una sorta di taccuino. Michela Murgia stronca il libro di Fabio Volo: «Oggi non è il giorno della stroncatura, tuttavia davanti a una urgenza debbo sovvertire il mio calendario». Nello spazio dedicato alle recensioni del programma di Corrado Augias “Quante storie” su RaiTre, la scrittrice attacca: «Non capiamo perché scrivi cose del genere – dice la scrittrice – i soldi non sono una giustificazione sufficiente. Gli alberi si vendicheranno, non passare nei boschi perché non sai come può reagire la natura a uno spreco di cellulosa di questo tipo».

guarda il video:

(video da Repubblica.it)

“A cosa servono i desideri” insomma, nonostante gli incassi, è destinato a far discutere…