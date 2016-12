A Montpellier i giocatori pagano una multa di mille euro per ogni chilo in più preso a Natale

Giocatori troppo grassi al ritorno dalle ferie natalizie? L’allenatore del Montpellier, Frederic Hantz, non fa sconti ai suoi. Prima delle feste ha comunicato che i suoi ragazzi “verseranno un euro per ogni grammo messo su durante le feste natalizie: la multa può apparire ridicola, ma non è così“, ha detto il tecnico all’emittente regionale France Bleu He’rault.

MONTPELLIER: TECNICO MINACCIA I GIOCATORI PER I CHILI DI TROPPO

I giocatori del club, in vacanza dal 21 dicembre, riprenderanno l’attività il prossimo 1 gennaio. In pratica i calciatori rischiano di versare mille euro per ogni chilo messo in più. L’obiettivo è di avere la squadra al massimo della forma dato che il Montpellier è undicesimo in classifica, con 22 punti. Il massimo campionato francese ripartirà il 14 gennaio 2017 ma la squadra, che ha vinto il titolo francese nel 2012, giocherà la prima partita ufficiale del 2017 domenica 8 gennaio, in Coppa di Francia, contro il Lione. Lì vedremo se i suoi ragazzi hanno mantenuto la promessa: altrimenti fuori il portafoglio.

(in copertina foto da FB Montpellier Hérault Sport Club)