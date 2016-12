CAPODANNO 2017 TV: PROGRAMMAZIONE, GUIDA TV E CONCERTI TRA RAI1 E CANALE 5

Cosa trasmettono in tv per Capodanno? Quest’anno Potenza, capoluogo della Basilicata, diventerà teatro del Capodanno di Rai1. Sabato 31 dicembre, subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà trasmesso L’Anno che Verrà con Amadeus e Teo Teocoli. Davanti al Teatro Stabile della città canteranno Noemi, Valerio Scanu, Ethan Lara, vincitore di Castrocaro 2016, Luca Tudisca di Amici 14, Claudia Megrè di The Voice of Italy 2, Frances Alina Ascione di The Voice of Italy 4 e Vincenzo Capua di Amici 12. Su Canale 5 invece ci sarà il concerto di Gigi D’Alessio, in onda dalle 21.10 in diretta da Civitanova Marche per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto (attraverso l’sms solidale 45513). Sul palco con lui Sergio Sylvestre, Chiara Grispo e Silva Fortes di X Factor 10.

CAPODANNO IN TV RAI UNO

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

2:00 – Milleeunlibro Scrittori in TV – Film

PROGRAMMI TV RAIDUE: CAPODANNO CON ARISTOGATTI E ALADDIN

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

21:20 – Gli Aristogatti

22:50 – Aladdin

0:25 – Shaolin Basket (film)

2:05 – Appuntamento al cinema

2:10 – Mongol

31 DICEMBRE 2016 IN TV SU RAITRE NOTTE BLOB

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – 40° Festival del Circo di Montecarlo Seconda Parte

23:10 – Blob presenta NeverEndingBlob

3:55 – Appuntamento al cinema

PROGRAMMI TV RETE4

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:20 – E io mi gioco la bambina (Film)

CANALE5 CON GIGI D’ALESSIO

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:10 – Capodanno con Gigi D’Alessio

PROGRAMMI TV ITALIA1

21.00 – Independence day (film)

STASERA IN TV RAIMOVIE

21:20 – Love and Honor (Film)

23:05 – Suck (Film)

0:40 – Irma la dolce (Film)

CAPODANNO TV SU LA7 CON JACK LEMMON

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – Maratona Jack Lemmon – La strana coppia

23:00 – Maratona Jack Lemmon – L’appartamento

1:30 – Maratona Jack Lemmon – Come uccidere vostra moglie