George Michael era uno degli artisti gay più famosi al mondo. Il cantante, che ha rivelato ai suoi amici più intimi la sua omosessualità già a 19 anni, ha nascosto per lungo tempo il suo orientamento sessuale, ed è stato costretto a rivelarlo nel 1998, dopo esser stato arrestato da un poliziotto sotto copertura che aveva finto di voler far sesso con lui in un bagno pubblico.

GEORGE MICHAEL GAY, LA STORIA DEL SUO COMING OUT

La scomparsa di George Michael ha privato la comunità LGBY di una delle sue icone più famose. L’omosessualità del cantante inglese è stata un segreto mal coperto – la stampa britannica già parlava della sua bisessualità negli anni ottanta – fino al 1998. Il 7 aprile di 18 anni fa George Michael è stato arrestato in un bagno pubblico di Beverly Hills per atti osceni, dopo che aveva adescato un poliziotto sotto copertura per far sesso con lui. Dopo la condanna, il cantante aveva deciso di fare coming out sulla sua omosessualità, ironizzando sul suo arresto in Outside, il singolo diffuso per lanciare il Best of Ladies & Gentlemen. Il video era dedicato alla vicenda, con tanto di balletti di poliziotti gay.

GEORGE MICHAEL GAY, I SUOI AMORI

George Michael ha rivelato nel 2007 di aver nascosto la sua omosessualità per non spaventare sua madre. Negli anni ottanta i gay erano associati all’epidemia dell’Aids, e il cantante, che aveva già detto a una delle sue sorelle di aver avuto storie sentimentali con uomini, aveva preferito non pubblicizzare il suo orientamento sessuale. George Michael ha raccontato di aver avuto diverse relazioni con donne all’epoca degli Wham!, ma di aver capito di esser gay dopo essersi innamorato di un uomo successivamente alla fine del gruppo. Il cantante è stato fidanzato due volte: Anselmo Feleppa, uno stilista brasiliano morto di Aids, e Kevin Goss, un manager americano.

La relazione con Goss è iniziata nel 1996 ed è finita nel 2011. George Michael l’aveva ufficializzata dopo il suo arresto. La fine del fidanzamento con il suo partner americano ha portato il cantane in un periodo di grave depressione, con gravi problemi di droga. Nelle settimane scorse i tabloid inglesi avevano scritto come la coppia avesse ripreso a frequentarsi.